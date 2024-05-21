Татарстанские боксеры выиграли Международный турнир в Хабаровске

Фото: Федерация бокса Хабаровского края

Воспитанники татарстанской школы бокса Игорь Царегородцев (в/к до 48 кг) и Гелюса Галиева (в/к до 50 кг) стали первыми на Международном турнире по боксу, посвященном памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, который проходил в Хабаровске с 14 по 18 мая.

«Игорь Царегородцев и Гелюса Галиева — это одни из лидеров татарстанского бокса. Они это подтверждают и на Чемпионатах России и Международных турнирах, демонстрируя стабильные результаты. Это еще раз доказывает, что подготовка спортсменов в Татарстане проходит на должном уровне. Практически каждый турнир открывает новые имена в истории бокса Татарстана», — поделился с журналистом «Татар-информа» президент Федерации бокса РТ и замгенсекретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.