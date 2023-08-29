Татарстанские боксеры впервые за 30 лет завоевали золото чемпионата России

Фото: Федерация бокса РТ

На чемпионате России по боксу, который проходил в Хабаровске с 16 по 27 августа, воспитанник татарстанского бокса Сергей Сергеев, выиграв пять поединков, занял первое место в весовой категории до 75 килограммов.

«Последний раз звание чемпиона России от Татарстана завоевывал Фоат Гатин в 1992 году. И вот спустя три десятилетия татарстанский боксер снова вернул чемпионский титул в Татарстан», — прокомментировал победу представителя республики президент Федерации бокса РТ, заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.

Фото: Федерация бокса РТ

При этом он поблагодарил за огромную работу самого спортсмена, а также его тренеров — Павла Козлова и Виктора Шевелина и всю команду Федерации бокса Татарстана.

«Эта долгожданная победа еще и важна в качестве мотивации для молодых спортсменов. Это очень важно», — добавил Сергей Игнатьев.