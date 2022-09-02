Татарстанские боксеры стали призерами первой Всероссийской Спартакиады

Фото: Федерации бокса РТ

Три представителя татарстанской школы бокса Игорь Царегородцев, Сергей Сергеев и Гилюса Галиева, стали бронзовыми призерами первой Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая проходила в Москве.

«Быть в тройке сильнейших спортсменов России- это не плохой результат. Какой бы результат спортсмены не показали, всегда хочется, что бы он был лучше, но в целом итогами мы довольны. Впереди у нас Чемпионат России, который пройдет в Чите. И подготовка к нему сборной Татарстана идет полным ходом»- прокомментировал результаты турнира заместитель генсекретаря Федерации бокса России, Президент Федерации бокса Татарстана Сергей Игнатьев.

Также он отметил, что-то что татарстанский боксеры на протяжении последних лет показывают на ринге стабильные результаты, говорит о том, что победы на значимых турнирах были не одноразовым достижением, а результатом планомерной работы тренерского состава и руководства Федерации бокса Татарстана.