Татарстанские боксеры привезли золото, серебро и бронзу Первенства ПФО

Фото: Федерации бокса РТ

Воспитанники татарстанской школы бокса провезли золото, серебро и бронзу Первенства Приволжского Федерального округа среди юниоров и юниорок которое прошло с 29 марта по 2 апреля в Ижевске.

По итогам турнира на высшую ступень пьедестала почета в своих весовых категориях поднялись представители Казани Абдуллин Амин, Гараева Зиля и боксер из Нижнекамска Фасханов Айдар.

Серебряными призерами стали Алексанин Альберт (Лаишево) и Бакиев Булат (Нижнекамск). Бронзовые медали завоевали казанцы Васильев Владимир и Чернов Олег

«Я доволен результатами. Три боксера, занявшие первые места, получили право на участие в первенстве России. Двое татарстанских боксеров, которые заняли вторые места, могли показать более высокий результат, но не смогли к моменту начала первенства ПФО восстановиться после болезни, тем не менее показали хорошие бои. Мы постараемся что бы они тоже выступили на России», - прокомментировал выступления татарстанцев президент федерации бокса Татарстана, заместитель генерального секретаря федерации бокса России Сергей Игнатьев.

Первенство России по юниорам пройдет с 12 по 22 мая в Суздали, а среди юниорок с 8 по 15 мая в Иркутске.