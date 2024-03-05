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Татарстанские бойцы в зоне СВО поблагодарили земляков за поддержку
Военнослужащие из Алексеевского района записали видео с благодарностью землякам, которые собрали и доставили в зону СВО гуманитарный груз. Видео в своем телеграм-канале опубликовал глава Алексеевского района Сергей Демидов.
«Дорогие алексеевцы! Большое спасибо за помощь, которая для нас очень важна», — говорят бойцы на видео.
Гуманитарный груз доставляли Александр Дубровин, Виталий Секачкин, Николай Ворбьев, Виктор Паньшин и руководитель боевого десантного братства Дмитрий Тарасов.
Они передали военнослужащим квадроцикл, мобильную баню, продуктовые наборы и именные посылки. Помощь доставили в разные воинские части на трех направлениях.
«Спасибо всем, кто принял участие в формировании и отправке очередного гуманитарного конвоя в зону специальной военной операции. Вместе победим!» — прокомментировал Сергей Демидов.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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