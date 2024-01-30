Татарстанские бойцы в зоне спецоперации поблагодарили земляков за поддержку

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Участники спецоперации из 1232-го полка записали видео с благодарностью землякам из Татарстана, которые собрали и доставили на передовую груз с необходимой техникой.

Бойцы получили устройство борьбы с БПЛА с широким диапазоном, приобретенное на средства Елабуги, Менделеевска и Агрыза.

«Передаем огромную благодарность от полка №1232 администрациям городов Елабуга, Менделеевск и Агрыз за аппарат „Герпес“. Сейчас мы передаем его личному составу на выполнение боевых задач», — говорит на видео военнослужащий.

Бойцы также отметили, что аппарат уже проверен и работает отлично.

Планируется, что следующая отправка помощи из Менделеевска состоится в феврале. На данный момент ведется подготовка груза с учетом пожеланий самих бойцов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, общий объем оказанной помощи на данный момент составляет 54 млн рублей. За это время в зону специальной военной операции были доставлены пять автомобилей и одна грузовая «ГАЗель», 91 тонна продуктов питания и предметов первой необходимости, оборудования и обмундирования. Кроме того, прошли 13 выездов в сборные пункты боевого слаживания.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.