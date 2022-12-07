Татарстанские бойцы передали привет на родину и «Татар-информу» из зоны СВО

В распоряжении «Татар-информа» появилось эксклюзивное видео из зоны СВО. На нем – двое бойцов из Татарстана. По понятным причинам, мы не можем называть место, где была сделана съемка, и позывные военнослужащих.

Ребята на видео передают большой привет всему Татарстану, землякам и обещают вернуться на родину с победой.

«У нас все хорошо, все отлично! Татарстан, привет. Победа будет за нами!» – говорят на видео ребята.

В конце видео бойцы передают отдельный привет информационному агентству «Татар-информ».

«"Татар-информ" – лучшие!» – сжимая руку в кулак, произносит один из военнослужащих.