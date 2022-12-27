Татарстанские бизнесмены за год получили более 40 тысяч услуг по нацпроекту

За 2022 год в центрах «Мой бизнес» татарстанским предпринимателям предоставили более 40 тысяч услуг, в том числе – услуги по содействию в продвижении и развитии продуктов, товаров или услуг, разработке бизнес-планов и другие. В целом по стране поддержку в центрах получили поддержку более 360 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых, сообщила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Более 60 тысяч предпринимателей получили комплексные услуги. Свыше 3,3 тысяч МСП получили помощь в подтверждении или получении статуса социального предприятия. Все это говорит о высокой востребованности мер государственной поддержки бизнеса», — приводит ее слова пресс-служба Минэкономики РТ.

В центрах предприниматели могут также получить услуги по онлайн-продвижению, обучению работе на электронно-торговых площадках и в соцсетях, льготному коворкингу, участию в различных акселерационных программах, выставках и другие.

Напомним, центр «Мой бизнес» принимает заявки на бесплатные услуги до 30 декабря на цифровой платформе МСП.РФ. Работа проводится в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства, который, как и другие нацпроекты, реализуется с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.