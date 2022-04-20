Татарстанские бизнесмены увеличили доход от продажи товаров на маркетплейсах в 1,7 раза

В первом квартале 2022 года количество татарстанских предпринимателей, зарегистрированных на крупнейших онлайн-площадках в России, выросло на 18,5% – до 27,4 тыс. человек, сообщила пресс-служба уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощника Президента РТ Фарида Абдулганиева.

Количество обработанных онлайн-заказов татарстанских селлеров в первом квартале превысило 13,7 млн – это 5,8% от всех онлайн-заказов в целом по России и 30,2% – в Приволжском федеральном округе.

Прогнозная выручка татарстанских предпринимателей на маркетплейсах в январе-марте 2022 года составила 8,2 млрд рублей – это в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

«Благодаря принятым еще до начала пандемии решениям Президента РТ Рустама Минниханова, в Республике Татарстан был заложен фундамент для ускоренного развития интернет-торговли, привлечения в республику инвестиций от лидеров рынка. В результате эта отрасль уже второй год является лидером татарстанской экономики по темпам роста, ежегодно привлекая многие миллиарды рублей инвестиций в инфраструктуру и создавая десятки тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. Уже сейчас интернет-торговля занимает более 9% в общем объеме розничной торговли и имеет значительный потенциал для дальнейшего роста», – прокомментировал показатели Абдулганиев.

По его словам, спрос на татарстанские товары на маркетплейсах растет с каждым месяцем. «Особенно на продукцию легкой промышленности, тем самым идет постепенное импортозамещение», - добавил бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что значительный вклад в развитие отрасли внес созданный в марте прошлого года Центр электронной торговли (ЦЭТ) «Маркетплейс.Легко». В 2021 году каждый четвертый татарстанских продавец начал торговлю на маркетплейсах при помощи ЦЭТ.