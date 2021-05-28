Татарстанские бизнесмены смогут побороться за звание экспортера года

Татарстанские бизнесмены могут подать заявку на участие во всероссийском конкурсе «Экспортер года». Заявочная кампания продлится по 15 июня, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Участниками мероприятия могут стать как крупные компании, МСБ, так и индивидуальные предприниматели.

Конкурс организован РЭЦ при поддержке Минэкономразвития РФ, ВЭБ.РФ, Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ и Минкомсвязи РФ. Участие в нем бесплатное.

«Премия вручается в 12 номинациях (как для МСП, так и для крупного бизнеса). Среди них отраслевые номинации: „Экспортер года в сфере промышленности“, „Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса“, „Экспортер года в сфере услуг“, „Экспортер года в сфере высоких технологий“ и „Трейдер года“», — сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Заполнить заявку можно по ссылке. Лауреаты федерального этапа будут награждены на Международном экспортном форуме «Сделано в России» в Москве, который состоится в ноябре.