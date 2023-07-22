Татарстанские бизнесмены получат бесплатный доступ к ЭДО на год

В Татарстане открыт прием заявок на услугу по предоставлению бесплатного доступа к сервису электронного документооборота (ЭДО). Доступ будет открыт на один календарный год, сообщает Министерство экономики РТ.

Прием заявок ведется в Центре «Мой бизнес», специалисты которого отмечают важность и удобство использования предпринимателями сервисов ЭДО. Электронный документооборот представляет собой безбумажный способ организации делопроизводства. При ЭДО акты, счета-фактуры, договоры, соглашения, накладные и другие документы оформляются в электронном виде и отправляются по интернету. В результате снижаются непроизводственные расходы, ускоряются бизнес-процессы, говорят в Центре.

ЭДО позволяет:

получать, создавать, обрабатывать, отправлять документы в цифровом виде;

вести архив, сформировать единую базу документов;

совершать сделки с контрагентами из других городов;

подписывать договоры за пределами офиса;

находить, подготавливать пакеты документов для сдачи отчетности.

Для участия в программе поддержки от Центра «Мой бизнес» необходимо подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки», выбрать услугу «Предоставление бесплатного доступа к системе электронного документооборота».

Результат рассмотрения заявки предприниматель сможет отследить в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ. Получить дополнительную информацию об услуге можно по номеру горячей линии Центра «Мой бизнес»: +7(843)524-90-90.

Программы поддержки реализуются на базе татарстанского центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Проект инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

