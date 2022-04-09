Сборная Татарстана по баскетболу стала чемпионом всероссийского чемпионата школьной лиги

Баскетболисты команды многопрофильного лицея имени А. М. Булатова из города Кукмора стали победителями всероссийского чемпионата Школьной баскетбольной лиги.

В финальном матче татарстанские спортсмены одержали победу над сверстниками из Санкт-Петербурга со счетом 66:64.

В свою очередь в четвертьфинале сборной Татарстана оказались повержены баскетболисты Хабаровского края, а в полуфинале — представители Смоленской области.

Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций сезона 2021-2022 годов проходил 8 и 9 апреля в Нижнем Новгороде.

В текущем сезоне во всероссийском чемпионате Школьной баскетбольной лиги приняли участие почти 12 тыс. команд школьников из 68 регионов России.