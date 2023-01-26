Татарстанские архивы смогут побороться за звание лучшего и гранты от 500 тыс. рублей

В Татарстане открылись республиканские конкурсы на определение лучшего архива республики среди коммерческих и некоммерческих организаций и органов местного самоуправления в сельских поселениях. Уже в пятый раз победителей каждого из событий наградит Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает Госкомитет РТ по архивному делу.

Конкурсы открывают возможности для взаимодействия архивов Татарстана с республиканскими организациями и учреждениями, которые уже добились такого признания.

Общий призовой фонд составил в этом году 6,75 млн рублей. По итогам каждого из конкурсов архив, занявший 1-е место, получит 1 млн рублей, 2-е — 750 тыс. рублей, 3-е — 500 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 16 февраля 2023 года. Подробнее о правилах оформления заявки для каждой из категорий можно узнать на сайте.