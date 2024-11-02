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Татарстанские артисты выступили с концертом в военных госпиталях ЛНР
Творческая бригада татарстанских артистов под руководством замминистра культуры Республики Татарстан Ленара Хакимзянова выступила в военных госпиталях Луганской народной республики.
При поддержке Раиса Республики Татарстан творческой делегации удалось побывать в военных госпиталях в Луганске и Краснодоне.
«Мы уверены, что наше выступление положительно повлияет на ваше состояние и здоровье. Хочу поблагодарить военных медиков, бойцов, волонтеров за их воинский труд. Вы делаете очень нужную работу!», - обратился с приветственным словом к пациентам председатель Ассоциации ветеранов СВО в Татарстане, генерал-лейтенант Владимир Майстренко
Он пожелал бойцам скорейшего выздоровления и побыстрее вернуться домой.
«Мы приехали поддержать вас и создать хорошее настроение. Наша творческая группа состоит из лучших артистов республики. Мы желаем вам скорее вернуться с победой!» - обратится к пациентам заместитель министра культуры республики Ленар Хакимзянов.
Народные и заслуженные артисты исполнили военно-патриотические песни, известные и полюбившиеся всем лирические композиции на русском и татарском языках.
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