Татарстанские артисты выступили с концертом в военных госпиталях ЛНР

Творческая бригада татарстанских артистов под руководством замминистра культуры Республики Татарстан Ленара Хакимзянова выступила в военных госпиталях Луганской народной республики.

При поддержке Раиса Республики Татарстан творческой делегации удалось побывать в военных госпиталях в Луганске и Краснодоне.

«Мы уверены, что наше выступление положительно повлияет на ваше состояние и здоровье. Хочу поблагодарить военных медиков, бойцов, волонтеров за их воинский труд. Вы делаете очень нужную работу!», - обратился с приветственным словом к пациентам председатель Ассоциации ветеранов СВО в Татарстане, генерал-лейтенант Владимир Майстренко

Он пожелал бойцам скорейшего выздоровления и побыстрее вернуться домой.

«Мы приехали поддержать вас и создать хорошее настроение. Наша творческая группа состоит из лучших артистов республики. Мы желаем вам скорее вернуться с победой!» - обратится к пациентам заместитель министра культуры республики Ленар Хакимзянов.

Народные и заслуженные артисты исполнили военно-патриотические песни, известные и полюбившиеся всем лирические композиции на русском и татарском языках.