Татарстанская хоккейная команда победила на турнире Bedouin Cup в Абу-Даби

Хоккейная команда из Татарстана победила на международном турнире Bedouin Cup в Абу-Даби.
Кадрами с награждения поделилась руководитель пресс-службы Раиса Республики Татарстан Лилия Галимова в своем телеграм-канале.
Отметим, что мероприятие было организовано совместно с Федерацией зимних видов спорта ОАЭ.
В турнире участвовали команды профессионалов и любителей из разных стран. В финальном матче в своей категории победу одержала команда любителей из Татарстана.