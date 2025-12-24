news_header_top
24 декабря 2025

Татарстанская хоккейная команда победила на турнире Bedouin Cup в Абу-Даби

Фото: телеграм-канал Лилии Галимовой

Хоккейная команда из Татарстана победила на международном турнире Bedouin Cup в Абу-Даби.

Кадрами с награждения поделилась руководитель пресс-службы Раиса Республики Татарстан Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

Отметим, что мероприятие было организовано совместно с Федерацией зимних видов спорта ОАЭ.

В турнире участвовали команды профессионалов и любителей из разных стран. В финальном матче в своей категории победу одержала команда любителей из Татарстана.

