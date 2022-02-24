Татарстанская УК «Нефтяник» выплатила более 3,6 млн рублей долгов по зарплате

В Бугульминском районе Татарстана управляющая компания «Нефтяник» погасила задолженность по зарплате на общую сумму более 3,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — сказано в сообщении.

ООО «УК „Нефтяник“» перечислило 3 млн 678,1 тыс. рублей 125 работников.