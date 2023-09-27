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Татарстанская транспортная прокуратура обязала РЖД установить навесы на 10 платформах
Татарстанская транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушения в содержании остановочных пассажирских платформ на Горьковской железной дороге. Информация об этом появилась в Telegram-канале надзорного ведомства.
В ведомстве установили, что более 10 платформ в Казанском транспортном регионе не оборудованы навесами, предназначенными для укрытия пассажиров от неблагоприятных погодных условий.
В результате транспортный прокурор потребовал устранить нарушения. Однако обустройство не было выполнено из-за отсутствия финансирования.
В связи с этим Татарский транспортный прокурор наравил в суд иск об обязании РЖД оборудовать пассажирские платформы навесами в Арском, Буинском, Высокогорском, Дрожжановском, Зеленодольском, Кукморском и Сабинском районах Татарстана.
В ведомстве отметили, что устранение нарушений контролируются прокуратурой.
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