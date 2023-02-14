Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанская теннисистка Лейла Ахметова выиграла турнир в Кении
Татарстанская теннисистка Лейла Ахметова стала победительницей международного турнира в Кении.
В финале одиночных соревнований уроженка Татарстана обыграла представительницу Тайбея Ю Юн Цай в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Также по ходу турнира она победила теннисисток из Нидерландов, Танзании, Индии.
Кроме этого, Ахметова стала второй в парном разряде на турнире вместе с соотечественницей Кирой Ворониной.
«Я еще в начале пути своих международных турниров. Ни одному участнику не пришлось легко. Я очень рада, что мне удалось показать хороший результат в Кении, моя благодарность в этом моему тренеру Лилие Зилаевой», - сказала казанская теннисистка.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»