Татарстанская теннисистка Лейла Ахметова выиграла турнир в Кении

Татарстанская теннисистка Лейла Ахметова стала победительницей международного турнира в Кении.

В финале одиночных соревнований уроженка Татарстана обыграла представительницу Тайбея Ю Юн Цай в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Также по ходу турнира она победила теннисисток из Нидерландов, Танзании, Индии.

Кроме этого, Ахметова стала второй в парном разряде на турнире вместе с соотечественницей Кирой Ворониной.

«Я еще в начале пути своих международных турниров. Ни одному участнику не пришлось легко. Я очень рада, что мне удалось показать хороший результат в Кении, моя благодарность в этом моему тренеру Лилие Зилаевой», - сказала казанская теннисистка.