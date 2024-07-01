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Татарстанская таможня передала в зону СВО конфискованный минивэн
Татарстанские таможенники передали в зону СВО минивэн Honda Odyssey, обращенный в собственность государства за нарушение законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Минивэн был ввезен в Россию с нарушениями. В итоге суд принял решение о конфискации и обращении автомобиля в федеральную собственность.
Начальник таможни Марат Гараев вручил ключи зажигания от транспортного средства представителю войсковой части, который доставит автомобиль к месту назначения.
Отмечается, что Татарстанская таможня уже в третий раз передает автомобили на фронт.
«Мы находимся на постоянной связи с коллегами, которые в настоящее время выполняют задачи в зоне специальной военной операции, – сообщил Марат Гараев. – Мы знаем, что для них жизненно необходимо, и стараемся помочь. Это наш маленький вклад в Победу!»
Представитель Министерства обороны тепло поблагодарил таможенников, отметив, что данный автомобиль будет использоваться для транспортировки раненых бойцов с линии фронта до госпиталя.
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