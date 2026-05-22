Фото: Татарстанская таможня

Татарстанская таможня обязала фирму из Челнов заплатить сборы за незаконно ввезенный мототранспорт.

Как сообщили в ведомстве, нарушения таможенного законодательства выявили во время проверки в компании, занимающейся продажей мототехники. Незадекларированными оказались три квадроцикла и один мотоцикл. Фирме начислили таможенные пошлины на сумму 298 тыс. рублей. Кроме того, квадроциклы были ввезены без уплаты утильсбора, общая сумма которого составила 207 тыс. рублей.

Фирма заплатила все начисленные пошлины и задекларировала товары.