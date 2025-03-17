Татарстанская спортсменка завоевала серебро международного чемпионата по кендо

Фото: Всероссийская федерация кендо

Татарстанская спортсменка Вероника Казакевич стала серебряным призером XXI Открытого чемпионата Азии, который прошел в Гонконге и собрал сильнейших мастеров меча из 16 стран мира.

В личном зачете в финале чемпионата, который является одним из самых престижных в мире боевых искусств, сошлись сразу две представительницы России. Чемпионкой стала Мария Пономарева из Новосибирска, на втором месте – Вероника Казакевич из Татарстана.

В командных соревнованиях женская сборная завоевала серебро чемпионата, уступив в финале японкам. Мужская сборная России также не смогла одолеть японцев, уступив родоначальникам кендо в упорной борьбе в дополнительное время.

Фото: Всероссийская федерация кендо

«Сборная выполнила свою главную задачу: продемонстрировала высокий уровень подготовки и достойно представила Россию на международной арене. Уверен, этот ценный опыт поможет нашим спортсменам добиваться все новых вершин в мире кендо, совершенствуя как личное, так и командное мастерство», – поделился с журналистом «Татар-информа» впечатлениями от турнира президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.

Сборную России на данном турнире представили 11 человек, в том числе татарстанцы – Никита Толкишевский, Марат Таиров, Вероника Казакевич и Олеся Зимина.