На главную ТИ-Спорт 13 февраля 2026 08:42

Татарстанская спортсменка взяла золото на Первенстве России по тхэквондо среди юниоров

Фото: Федерации тхэквандо РТ

Воспитанница татарстанской школы тхэквондо, Камалова Элина, представляющая ФСО «Динамо» РТ, заняла первое место в весовой категории 44кг на Первенстве России по тхэквондо ВТФ среди юниоров 15-17лет. Турнир проходил в Рязани и собрал более 800 спортсменов из 60 регионов страны.

«Поздравляю Элину и ее тренера с достойным результатом. Этот турнир являлся отборочным, и наша спортсменка завоевала право участвовать Первенстве Мира по юниорам, которое будет проходить с 14 по 17 апреля в Узбекистане (г. Ташкент) и на Юношеских Олимпийских играх в Сенегале (г. Дакар). Ждем от нее новых побед» – поделился с журналистом «Татар-информа» президент Федерации тхэквондо Татарстана Рафис Мусин.

