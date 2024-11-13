Татарстанская спортсменка взяла серебро международного турнира «Москва-Вселенная каратэ»

Фото: Федерация каратэ РТ

Воспитанница татарстанской школы каратэ Камилла Гарипова завоевала серебряную медаль в категории женщины до 50кг на крупнейшем международном турнире «Москва-Вселенная каратэ», который проходил в Москве с 8 по 11 ноября. На пути к финалу девушка победила лидера мирового рейтинга из Венесуэлы (10:5), а также действующую чемпионку России (3:1). В полуфинале Гарипова оказалась сильнее и спортсменки из ОАЭ (4:1). В финальном бою в упорной борьбе уступила чемпионке мира из Казахстана (0:2).

«Всего на данном турнире Татарстан представляло 6 спортсменов, и все выступили очень достойно. На сегодняшний день это самый наивысший международный результат для нас», - поделился с журналистом «Татар–информа» Президент Федерации каратэ РТ Искандер Шагин.