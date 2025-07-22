Татарстанская спортсменка взяла серебро Чемпионата мира по синхронному плаванию

Фото: Федерация синхронного плавания России

Воспитанница казанской школы Покровской Агния Тулупова стала серебряным призером Чемпионата мира по синхронному плаванию, выиграв техническую групповую программу в составе сборной России.

«Хорошее сильное выступление. Наши девочки впервые за 6 лет приняли участие в Чемпионате мира. Новая команда. В ней ни одного человека, который бы участвовал в мероприятиях такого уровня. Понятно, что мы все ждем золотых медалей», – поделилась с журналистом «Татар-информа» член Общественной палаты России, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова.

По ее словам, результат российской команды особенно ценен с учетом сильной конкуренции.

«Да, пропустили вперед китаянок. Но китайские спортсмены были чемпионами Олимпийских игр, Чемпионатов мира, и за те шесть лет, которые наша сборная не участвовала в турнирах, у судей уже сложилась картинка, кто должен победить», – подчеркнула Павлова.

Она отметила, что сборная России показала достойный результат и будет продолжать совершенствоваться:

«То, что наши спортсменки сегодня вторые, говорит о многом. Позади них остались американки, очень серьезная команда Японии. Будет разбор ошибок. Будет проведена соответствующая донастройка программ. Но то, что наши синхронистки лучшие в мире, – это однозначно».