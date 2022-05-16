Татарстанская спортсменка стала бронзовым призером Первенства России по боксу в Иркутске

Фото: ИА " Татар - информ"

В Иркутске прошло Первенство России по боксу среди юниорок 17-18 лет. Татарстан представляла казанская спортсменка Зиля Гараева. Отлично проведя отборочные бои Зиля лишь в полуфинале уступила победительнице Первенства России и Европы Анастасии Кооль из Краснодара. По итогам турнира татарстанская спортсменка стала бронзовой призерской Первенства и вошла в состав сборной команды России.

«Конечно есть определенные недоработки и работа над ошибками будет сделана как со стороны личного тренера, так и со стороны Федерации бокса РТ. Но уже то что татарстанские девчонки и мальчишки показывают высококонкурентные поединки на уровне России, это несомненно прорыв татарстанского бокса. Поздравляем с хорошим результатом нашу спортсменку и её тренера, и желаем дальнейших успехов и новых побед!» – прокомментировал итоги турнира президент Федерации бокса Татарстана, заместитель генсекретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.

Турнир проходил С 9 по 14 мая В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменок из 44 регионов страны.