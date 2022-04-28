Татарстанская спортсменка Саламатина завоевала серебро чемпионата России по плаванию

Татарстанская спортсменка Валерия Саламатина выиграла серебряную медаль чемпионата России по плаванию.

Дистанцию 400 метров вольным стилем пловчиха преодолела за 4 минуты 8,34 секунды, уступив лишь бронзовому медалисту чемпионата Европы Анне Егоровой.

Плавание. Женщины. 400 м, вольный стиль

Анна Егорова – 4.06,04 (Ханты-Мансийский автономный округ) Валерия Саламатина – 4.08,34 (Татарстан) Анастасия Гуженкова – 4.08,40 (Ханты-Мансийский автономный округ)

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани. Соревнования завершатся 29 апреля.

Напомним, ранее татарстанская спортсменка Дарья Устинова завоевала золотую медаль чемпионата России по плаванию на дистанции 200 метров на спине.