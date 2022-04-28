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Спорт
28 апреля 2022  14:31
Дамир Садриев

Татарстанская спортсменка Саламатина завоевала серебро чемпионата России по плаванию

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Татарстанская спортсменка Валерия Саламатина выиграла серебряную медаль чемпионата России по плаванию.

Дистанцию 400 метров вольным стилем пловчиха преодолела за 4 минуты 8,34 секунды, уступив лишь бронзовому медалисту чемпионата Европы Анне Егоровой.

Плавание. Женщины. 400 м, вольный стиль

  1. Анна Егорова – 4.06,04 (Ханты-Мансийский автономный округ)
  2. Валерия Саламатина – 4.08,34 (Татарстан)
  3. Анастасия Гуженкова – 4.08,40 (Ханты-Мансийский автономный округ)

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани. Соревнования завершатся 29 апреля.

Напомним, ранее татарстанская спортсменка Дарья Устинова завоевала золотую медаль чемпионата России по плаванию на дистанции 200 метров на спине.

#плавание #чемпионат россии по плаванию
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