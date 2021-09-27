Татарстанская спортсменка Регина Шайдуллина стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Регина Шайдуллина (в центре)

minsport.tatarstan.ru

Регина Шайдуллина из Набережных Челнов завоевала золотую медаль на проходящем в эти дни в Финляндии первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 23 лет.

Татарстанская спортсменка стала сильнейшей в весовой категории до 45 кг. Лучшие попытки в рывке (64 кг) и толчке (87 кг) принесли ей общий результат 151 кг и первое место в своей весовой категории.

Второе место заняла еще одна россиянка – Александра Фурдик из Московской области – 135 кг (64+71). Третье место у представительницы Молдовы – Бутнари Конкордия – 123 кг (55+68).