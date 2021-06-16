Татарстанская система «Народный контроль» станет более быстрой и современной

Татарстанскую систему «Народный контроль» необходимо технически усовершенствовать, сделать более удобной и современной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, комментируя реплику Карины из Казани.

Девушка обратилась в прямой эфир программы «Татарстан Онлайн» с просьбой обновить приложение, сделать его более быстрым.

«С Кариной я согласна, мы должны систему технически обновлять. Цифровизация шагает семимильными шагами, и мы должны улучшить сервис, чтобы можно было пользователю быстрее найти необходимую категорию, быстрее запустить заявку в работу», — отреагировала на предложение Сабурская.

По словам омбудсмена РТ, техническим обновлением системы «Народный контроль» занимаются в Центре управления регионом (ЦУР). Соответствующая работа уже ведется.