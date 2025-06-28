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На главную ТИ-Спорт 28 июня 2025 18:46

Татарстанская синхронистка взяла два золота Hungarian Open

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Татарстанская синхронистка взяла два золота Hungarian Open
Фото: Федерация синхронного плавания России

Татарстанская синхронистка, воспитанница «Школы Покровской» Александра Кленина в составе юниорской сборной России выиграла два золота в технической и произвольной программах на открытом чемпионате Венгрии Hungarian Open.

«Это первая значимая победа молодой сборной на международном турнире после практически четырёхлетнего перерыва. Наши девчонки выстояли под провокационным давлением зарубежных журналистов и многих тех, кто не хотел видеть наших спортсменок на мировой арене. Они доказали, что российские синхронистки и по сей день лучшие», – поделилась с журналистом «Татар-информ» член Общественной палаты РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова.

На турнире в Будапеште принимали участие более 130 спортсменов – представителей Венгрии, Новой Зеландии, Болгарии, Польши, Сербии, Хорватии, Нидерландов, Швейцарии, Чехии, Гонконга, Белоруссии и России. Российские спортсменки выступали в нейтральном статусе.

#синхронное плавание #Ольга Павлова
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