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На главную ТИ-Спорт 14 июля 2025 19:42

Татарстанская синхронистка выступит на чемпионате мира в составе сборной России

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Татарстанская синхронистка выступит на чемпионате мира в составе сборной России
Фото: © «Татар-информ»

В Сингапуре стартовал чемпионат мира по водным видам спорта. В синхронном плавании на этом турнире разыграют 11 комплектов медалей.

В состав сборной России, которая выступает на этих международных стартах в нейтральном статусе, включены и представители Татарстана.

Это прыгун в воду Никита Шлейхер, пловец Андрей Минаков и синхронистка Агния Тулупова, воспитанница казанской школы Покровской. Все они потенциально могут завоевать медали самого высокого достоинства.

«Чемпионат мира, который начался в Сингапуре, к нашему общему сожалению, перенесен из Казани из-за санкций. В Татарстане надеялись его принять до последнего, и была проделана большая организационная работа. Это должен был быть наш чемпионат. К большой чести Ассоциации водных видов спорта России, [ей] совместно с Министерством спорта РФ удалось добиться права выступления российских спортсменов на этом турнире, хотя пока в нейтральном статусе», – заметила член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова.

«Нашей команде желаю успешного выступления. Это новая команда. Молодые спортсмены. Будет, конечно, непросто, но пусть у них всё получится», – добавила она.

#чемпионат мира по водным вида спорта #синхронное плавание #сингапур
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