Татарстанская синхронистка приступила к тренировкам в составе юниорской сборной России

Фото: Федерация синхронного плавания России

Воспитанница Казанского училища олимпийского резерва, отделения синхронного плавания, Школы Татьяны Покровской Александра Кленина прошла отбор в состав юниорской сборной России и вызвана в Москву для участия в учебно – тренировочных мероприятиях.

«Александра Кленина уже вторая синхронистка, подготовленная школой Покровской, которая будет представлять Татарстан в сборной России. До этого в основной состав вошла и там успешно выступает еще одна наша звездочка – Агния Тулупова. Саша из семьи спортсменов. Отец занимался футболом. Мама акробатикой. Бабушка была известным тренером по акробатике, а дед – известным ватерполистом. Я думаю у нее все получиться», – рассказала журналисту «Татар – информ» Заслуженный тренер РФ, один из инициаторов открытия отделения синхронного плавания Школы Татьяны Покровской Ольга Павлова.

На данный момент Александра Кленина приступила к занятиям с Мариной Голядкиной, которая отвечает в тренерском штабе сборной России за юниорскую произвольную группу.