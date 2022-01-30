Татарстанская синхронистка Агния Тулупова вызвана на сборы в сборную России

Фото: Федерация синхронного плавания РТ

Воспитанница казанской школы синхронного плавания имени Татьяны Покровской Агния Тулупова вызвана на учебно-тренировочные сборы национальной сборной. Они проходят в период с 30 января по 10 февраля на базе тренировочного центра «Озеро Круглое».

«Несмотря на перенос чемпионата мира на следующий год, чемпионат Европы и первенство мира среди юниоров не отменены. И проведение этапов „золотой серии“, которая пройдет в Казани, тоже в силе. Подготовка сборной России идет полным ходом», — заметила заслуженный тренер России, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

Она рассказала, что Агния Тулупова уже адаптировалась в составе сборной и выполняет полный объем работы вместе с группой.

«Увидим выступление Тулуповой на казанской воде в апреле. Мы очень болеем за нее. Это новая звездочка Татарстана в синхронном плавании, и молодое поколение на нее смотрит: ей подражают, на нее равняются», — подчеркнула заслуженный тренер РФ.