Татарстанская синхронистка Агния Тулупова выступила на итоговом шоу Олимпийских чемпионов

Фото: Школа синхронного плавания Татьяны Покровской

Воспитанница казанской школы Покровской, представительница спортивного общества «Динамо» РТ, спортсменка сборной команды России Агния Тулупова выступила с сольной программой в традиционном, закрывающем год итоговом шоу Олимпийских чемпионов по синхронному плаванию. Шоу прошло в московском бассейне Дворца спорта «Динамо».

Представление поставила трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, которая стала главным вдохновителем проекта. Она неоднократно привозила в Казань свои благотворительные водные спектакли.

«На участие в шоу Олимпийских чемпионов приглашаются титулованные спортсмены или очень перспективные спортсмены. В Татарстане сегодня, благодаря работе Школы Покровской, в синхронном плавании появляется много высококлассных талантливых спортсменов. Многие не однократно уже вызывались для участия в совместных со сборной командой России сборах. Одна из перспективнейших спортсменов Татарстана Агния Тулупова. Она входит в основной состав сборной России. Но есть и много молодых, амбициозных спортсменок, которые смело претендуют на самые высокие места на пьедестале почета», – отметила заслуженный тренер РФ Ольга Павлова, курирующая Федерацию синхронного плавания Татарстана.

В этом году в программе XIX Шоу Олимпийских чемпионов по синхронному плаванию выступили многократные олимпийские чемпионки, чемпионки мира и Европы Влада Чигирева, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Марина Голядкина. Сборная команда России выступала под руководством тренерского штаба во главе с главным тренером Татьяной Покровской. Также свои номера представили звезды мирового синхронного плавания в соло и дуэтах, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина под руководством заслуженного тренера России Татьяны Данченко.