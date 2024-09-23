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Татарстанская сборная вернулась с Чемпионата высоких технологий с медалями
С 18 по 21 сентября 2024 года в Великом Новгороде прошел финал Чемпионата высоких технологий по 16 компетенциям. Участие в нем приняла сборная из Татарстана, сообщает пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций».
Перечень компетенций соревновательных мероприятий сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.
В состав сборной Республики Татарстан вошли 14 конкурсантов по 12 компетенциям (9 участников в основной категории и 3 в юниорской, 2 участника в индустриальном зачете) и 14 экспертов-наставников.
По итогам финала Чемпионата высоких технологий представители Республики Татарстан завоевали 3 золотых и 3 серебряных медалей в 6 компетенциях. Участник по компетенции «Системы умного дома», завоевавший золотую медаль, признан лучшим в международном зачете.
Кроме того, в индустриальном зачете представители сборной республики получили 2 серебряные медали в 2 компетенциях.
Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» состоится в г. Санкт-Петербурге предварительно с 25 по 29 ноября 2024 года по 55 компетенциям основной возрастной категории и по 20 компетенциям юниорской категории.
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