Татарстанская сборная вернулась с Чемпионата высоких технологий с медалями

Фото: пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

С 18 по 21 сентября 2024 года в Великом Новгороде прошел финал Чемпионата высоких технологий по 16 компетенциям. Участие в нем приняла сборная из Татарстана, сообщает пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Перечень компетенций соревновательных мероприятий сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.

В состав сборной Республики Татарстан вошли 14 конкурсантов по 12 компетенциям (9 участников в основной категории и 3 в юниорской, 2 участника в индустриальном зачете) и 14 экспертов-наставников.

По итогам финала Чемпионата высоких технологий представители Республики Татарстан завоевали 3 золотых и 3 серебряных медалей в 6 компетенциях. Участник по компетенции «Системы умного дома», завоевавший золотую медаль, признан лучшим в международном зачете.

Кроме того, в индустриальном зачете представители сборной республики получили 2 серебряные медали в 2 компетенциях.

Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» состоится в г. Санкт-Петербурге предварительно с 25 по 29 ноября 2024 года по 55 компетенциям основной возрастной категории и по 20 компетенциям юниорской категории.