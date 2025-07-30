Татарстанская пшеница нового урожая пригодна для продовольственных целей

Специалисты лаборатории филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» по РТ в рамках государственного мониторинга зерна провели исследование более 82 000 тонн мягкой пшеницы, что составляет 26 % от валового сбора данной зерновой культуры в Татарстане на текущую дату (315,9 тыс. т) и 48 % от объема пшеницы, на который поступили уведомления от сельхозпроизводителей.

В ходе испытаний специалисты лаборатории определяли такие показатели качества зерна, как зерновая примесь, натура, стекловидность, качество и количество сырой клейковины, протеин, массовая доля влаги; исследовали зерно на показатели безопасности (зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями), кроме того, зерно проанализировали на наличие вредных примесей.

Всего с начала уборки урожая, стартовавшей 15 июля, представители филиала отобрали 130 проб зерна в 25 районах Татарстана и провели более 1,8 тыс. исследований, подтвердивших соответствие качества образцов партий пшеницы 3, 4 и 5 классу. 37,9% пшеницы нового урожая (31 тыс. тонн) отнесено к 3 и 4 классу. Наилучшие показатели по натуре зерна зафиксированы в 5 районах: Актанышском, Буинском, Спасском, Чистопольском и Дрожжановском.

«Содержание клейковины в поступившей пшенице составляет 26%, показатели качества по ИДК находятся в диапазоне 80–90 единиц, что соответствует II группе для 3 и 4 класса, показатели натуры в среднем 745 г/л, стекловидность зерна - 50%, сорных примесей и вредителей специалисты не выявили, – сообщила руководитель органа инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Светлана Белова.

Как пояснила руководитель органа инспекции филиала, определение класса пшеницы производится по наихудшим показателям, не учитывающим влажность и сорную примесь, которые меняются после подработки зерна. Окончательная оценка качества пшеницы нового урожая будет осуществлена по завершении уборочной кампании в ноябре текущего года после лабораторного исследования всех поступивших проб зерна. Мониторинг охватит все 43 муниципальных образования Республики Татарстан.

На 28 июня в филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан в рамках госмониторинга зерна поступило 190 уведомлений от сельхозпроизводителей на исследование нового урожая пшеницы, общий объем которой составил почти 235 тыс. т.

В ближайшие месяцы специалисты аккредитованной испытательной лаборатории филиала планируют охватить 100% сельхозпроизводителей пшеницы и провести не менее 67 тыс. исследований всего валового сбора этой с/х культуры. Для этого им предстоит отобрать в общей сложности около 3,5 тыс. проб пшеницы в местах формирования партий зерна в районах республики.