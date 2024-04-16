Татарстанская певица Лилия Хайруллина в четвертый раз стала мамой

Фото: соцсети Лилии Хайруллиной

Певица Лилия Хайруллина на днях вернулась из Аргентины в Казань. Она наконец раскрыла своим подписчикам причину долгого отсутствия на сцене и в медиапространстве, сообщает «Интертат».

«Я родила ребенка! В четвертый раз стала мамой! Но это произошло еще в марте. Ребенка родила в Буэнос-Айресе. Только сейчас нашла силы поделиться этой новостью. Об этом даже из моих знакомых знают немногие.

Вы знаете, как я отношусь к информации о моей личной жизни. Поделилась, как-то интуитивно почувствовала.

Почему не рассказывала? Пришлось пройти через некоторые сложности... Может быть, в будущих постах об этом напишу. Все хорошо и со мной, и с ребенком. Теперь вы обо мне знаете немного больше. Мне вас не хватало», — написала певица.