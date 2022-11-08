От продуктов до буржуек: Татарстан отправил в Лисичанск еще 103 тонны гуманитарной помощи

Фото: Арина Потапова/ «Татар Информ»

Сегодня в Казани татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Лисичанска в Луганской народной республики. Всего из Татарстана будет отправлено семь колонн машин, которые привезут в ЛНР груз весом 103 тонны.

К гуманитарной миссии присоединились администрации Алексеевского, Алькеевского, Заинского и Спасского районов республики, собравшие большегрузные автомобили с гуманитарной помощью, сообщил руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин. Гуманитарный груз включает в себя продукты питания длительного хранения, теплую одежду и средства личной гигиены. В сборе груза участвовали волонтеры Молодой Гвардии.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«В стране сейчас наступило холодное время года. Мы приняли во внимание, что в Лисичанске сейчас проблемы с электричеством и отоплением. Поэтому, помимо одежды и продуктов питания, в этот раз сделали акцент на газовые горелки, баллоны, печи-буржуйки, свечи и бензиновые генераторы», – отметил Марат Самигуллин.



В Татарстане оказалось много желающих сделать свой вклад в оказание гуманитарной помощи – это жители республики, бизнесмены, руководители предприятий, рассказал координатор движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин. «Мы стараемся также и помочь всем добровольным участникам этого процесса

в оказании помощи людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации», – подчеркнул он.

Также Сафин объяснил, что координирующие движение люди находятся на связи с Лисичанском. «Мы знаем списки всех потребностей людей. Наша задача – оказать эту помощь максимально эффективно. Каждый кубометр в машине важен, и мы должны разместить в фуре все самое необходимое и нужное для жителей», – резюмировал он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Систематическая помощь жителям ЛНР является частью народной программы «Единой России».

Напомним, что Татарстан взял шефство над Лисичанском, который российские военные освободили 3 июля. В частности, республика помогает в восстановлении города, поставляя строительные материалы и технику.