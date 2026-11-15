news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 15 ноября 2026 15:39

Татарстанская организация общества глухих отметила 100-летний юбилей

Читайте нас в

Татарская региональная организация Всероссийского общества глухих отметила 100-летний юбилей. Праздничные мероприятия прошли в казанском культурном центре «Сайдаш», где организовали мастер-классы, занятия по жестовому языку и концерт, сообщает Татарстан24.

На протяжении века организация объединяет жителей Татарстана с нарушениями слуха, помогает им решать социальные вопросы, сохранять культуру жестового языка и участвовать в общественной жизни.

Для гостей праздника подготовили интерактивные занятия. Участники попробовали объяснять слова и названия стран с помощью жестов, не произнося их вслух. Также прошел мастер-класс по составлению букетов.

Своим увлечением поделился Максим Сухарев, который с детства занимается автомеханикой. Если раньше он ремонтировал неисправную технику, то теперь самостоятельно собирает тракторы с нуля.

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием детей с нарушениями слуха и артистов Татарстана. На торжестве наградили ветеранов и активистов общества, переводчиков русского жестового языка и волонтеров.

#глухие #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Пострадали трое, жертв удалось избежать: Нижнекамск снова атаковали БПЛА

Пострадали трое, жертв удалось избежать: Нижнекамск снова атаковали БПЛА

15 ноября 2026

Мэр Нижнекамска: Оставайтесь в укрытиях, идет работа ПВО

15 ноября 2026
Новости партнеров