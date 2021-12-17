Татарстанская ОЭЗ «Алабуга» заняла первое место среди экономических зон 21 региона России

Особая экономическая зона «Алабуга» заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон промышленного-производственного типа и портовых. В список вошли 27 ОЭЗ из 21 региона России, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

По словам авторов рейтинга, татарстанская площадка смогла учесть все ключевые направления развития, в том числе и требования по климатической направленности, что на сегодняшний день является одним из главных критериев при выборе инвестором площадки.

Рейтинг привлекательности ОЭЗ составляется ежегодно на протяжении последних пяти лет. Эксперты учитывают данные, полученные от управляющих компаний экономических зон, Минэкономразвития, открытых источников и оценки резидентов ОЭЗ.

В этом году в рейтинг попали не только ОЭЗ, давно зарекомендовавшие себя как успешно функционирующие, но и находящиеся на стадии развития.

Топ разделен по двум типам: первый — это промышленно-производственные и портовые экономические зоны, и вторые — технико-внедренческие зоны.