Татарстанская наука за год: беспилотники, TatCoin и «Татары на службе Отечеству»

В 2025 году численность научно-исследовательского персонала в Татарстане достигла 16,5 тысячи человек – это максимум для его новейшей истории. Но не только количеством может похвастать татарстанская наука. В День российской науки «Татар-информ» с помощью Академии наук РТ составил топ-10 достижений ученых республики за прошедший год.





В Казани прошла II Международная научная конференция «ВОВ 1941–1945 гг. в судьбах народов и регионов»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

1. Программа «Татары на службе Отечеству»

В Год защитника Отечества и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне татарстанская наука, конечно же, не могла остаться в стороне от патриотической темы. Ученые республики проделали серьезную работу, чтобы показать вклад татарского народа в защиту рубежей российского государства, запустив научную программу «Татары на службе Отечеству». Кроме того, они провели несколько тематических конференций, в том числе Международную научную конференцию «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в судьбах народов и регионов» с участием более 150 экспертов из пяти стран и 36 регионов страны, и издали ряд оригинальных трудов на тему Победы.

В Академии наук РТ прошло организационное собрание по созданию Лиги беспилотных систем Республики Татарстан Фото: antat.ru

2. Беспилотная авиация

Эта научная отрасль взяла очередную высоту – Академия наук РТ реализует беспилотные проекты в рамках одного из приоритетов научно-технологического развития (они определены Стратегией научно-технологического развития РФ, утвержденной указом Президента России почти два года назад). Например, АН активно продвигает цифровой реестр кадров БАС – это государственный ресурс, объединяющий специалистов и организации в сфере разработки и производства БПЛА.

В Татарстане создали Лигу беспилотных систем с шестью направлениями: «Воздух», «Земля», «Искусственный интеллект», «Фиджитал-спорт», «Робототехника», «Образование». Одно из неочевидных следствий – Институт археологии им. А. Халикова добился успеха в конкурсе применения беспилотников для поиска и мониторинга археологических памятников.

Фото: скриншот сайта

3. Трансфер технологий

Трансфер технологий – основная цель деятельности Фонда науки и технологий, созданного под эгидой Академии наук РТ. Фонд поддержал более 70 научных проектов на 500 с лишним миллионов рублей (все инвестиции – внебюджетного происхождения). А благодаря грантовой поддержке фонда на сумму более 300 миллионов было внедрено 35 новых технологий.

На Kazan Digital Week впервые состоялась междисциплинарная конференция по искусственному интеллекту «ИИ-ЗАМАН» Фото: antat.ru

4. Цифровые проекты: TatCoin, TATZET, Татарика 2.0, сервисы беспилотной навигации и 3D­-реконструкции

За год Академия наук презентовала TatCoin – модель для привлечения исламских финансов на базе блокчейна, информационную систему «Культурное наследие Татарстана и татарского народа», электронный лексикографический фонд TATZET из 70 словарей современного татарского языка, онлайн-энциклопедию Татарика 2.0, портал для исследования тюркских языков, сервис беспилотной навигации, сервис 3D­-реконструкции, инструмент для проектирования дорог.

А на очередной Kazan Digital Week впервые состоялась междисциплинарная конференция по искусственному интеллекту «ИИ-ЗАМАН». Там же, на KDW, презентовали наукоемкие разработки из Татарстана.

Академия наук презентовала девять передовых проектов на Российском венчурном форуме. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

5. Венчурные инновационные сервисы

Академия наук презентовала девять передовых проектов на Российском венчурном форуме. Среди них ИИ-платформа для преобразования видео в высокоточные 3D-модели, Tatsoft – первый нейросетевой машинный русско-татарский переводчик с функцией голосового ввода и другие разработки.

Татарстан вошел в число пилотных регионов по апробации проекта по наращиванию потенциала национальной цифровой платформы «Наука». Республика выбрана для первоочередного внедрения инновационных сервисов и занимает первое место в России по количеству стартапов, вошедших в рейтинг топ-1000 университетских проектов.

При содействии ученых промышленные предприятия начали использовать аддитивные технологии. Ряд результатов этого сотрудничества был представлен на глобальном форуме по металлообработке «ТЕМП» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

6. Связка с промпроизводством

При содействии ученых промышленные предприятия начали использовать аддитивные технологии. Ряд результатов этого сотрудничества был представлен на глобальном форуме по металлообработке «ТЕМП». А на полях Татарстанского нефтегазохимического форума говорили о научных подходах к развитию промышленности. В его рамках Академия наук провела масштабный молодежный день, который собрал более 1,5 тыс. школьников и студентов из ведущих промышленных центров республики.

Фото: © «Татар-информ»

7. Продолжение образования для ученых

Наша республика – в тройке лидеров федерального индекса зрелости управления научно-технологического развития. В регионе работают пять передовых инженерных школ, которые уже доказали, что такой формат наиболее перспективен для трансформации современного образования. А для тех, кто уже начал свою научную карьеру, провели «Республиканскую школу заведующих кафедрами и лабораториями организаций научно-образовательного комплекса РТ». В ней поучаствовали 500 руководителей кафедр и лабораторий социогуманитарного профиля.

В рамках Недели науки состоялась церемония вручения Международной премии имени Евгения Завойского Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

8. Научная столица

Осенью прошлого года Казань стала научной столицей страны. На протяжении двух недель в рамках Kazan Science Week происходили события международного уровня: конференции, молодежная школа, вручение Международной премии Завойского (ее получил заместитель министра образования КНР, академик Китайской академии наук Цзянфэн Ду) и др.

В прошлом году наша республика вошла в число 32 пилотных регионов страны, в которых подготовили учебно-методические пособия по региональной истории для средней школы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

9. Учебник «История нашего края»

В прошлом году наша республика вошла в число 32 пилотных регионов страны, в которых подготовили учебно-методические пособия по региональной истории для средней школы. По оценке экспертов, региональный учебник «История нашего края», который разработал Институт истории им. Ш. Марджани при поддержке Минобрнауки, признан одним из лучших учебников в России.

Академия наук РТ учредила премию «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

10. «Научный прорыв. Фәнни алга китеш»

Академия наук РТ учредила премию «Научный прорыв. Фәнни алга китеш», наградив лауреатов в десяти основных номинациях и одной специальной. В последней награду получил кардиохирург Вадим Горбунов, который проводит сложнейшие операции в боевых условиях в зоне СВО. Его научные работы и опыт помогли сберечь не одного бойца ВС РФ.