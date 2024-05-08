Татарстанская молодежь высадила саженцы сирени в преддверии Дня Победы

В Казани, Высокогорском, Пестречинском и Алексеевском районах Татарстана появятся памятные аллеи из кустов сирени «Севастопольский салют». Саженцы привезли в республику из Волгоградской области к акции «Сирень Победы». Об этом сообщает Минмолодежи РТ.

«Памятные аллеи появятся на территории Казани в гимназии №83, православной гимназии святителя Гурия Казанского, детском саду „Росток“, в лагере „Добрый“ (Высокогорский район), в Пестречинском районе в парке Памяти, в Алексеевском районе у молодежного центра „СинЭнергия“», — отметила заместитель министра по делам молодежи Татарстана Айгуль Сабирова.

Сирень выбрана в качестве символа акции неслучайно. В воспоминаниях фронтовиков часто фигурировали цветки сирени, осыпавшие города в 1945 году. Это сделало ее одним из символов Победы.

«Я впервые участвую в этой акции. В лагере мы стали участниками такого большого дела. Это не просто однодневное мероприятие, а целая история. Когда вырасту, смогу своим детям показать и рассказать, что когда-то я тоже отдыхал в этом лагере и именно эту сирень мы посадили сами, как живой памятник нашим героям», — отметил участник добровольческой смены «Территория добра» в ДОЛ «Добрый» Чингиз Гатауллин из Ютазинского района.

Фото: Минмолодежи РТ