Татарстанская молодежь сможет обратиться за психологической помощью в чат-бот в Telegram

В Татарстане начнет работу чат-бот в Telegram для оказания психологической помощи молодежи. Психологи молодежной политики проконсультируют всех желающих по видеосвязи, поделился глава Минмолодежи РТ Тимур Сулейманов.

Записаться на прием можно в любое удобное время. Напомним, что с осени 2022 года в Татарстане действует молодежный телефон доверия с единым номером 8(800)555-22-20. С начала его работы специалисты ответили на 968 звонков от жителей РТ.

Продолжает работу и детский телефон доверия. За 2022 год было обработано 22 920 обращений — это на 7,5 % больше, чем годом ранее.

К настоящему моменту более 150 тыс. подростков и молодежи из РТ охвачены работой психологов. Обратиться к специалистам можно не только онлайн или по телефону, но и в центрах психологической помощи.