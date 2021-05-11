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Ру Тат
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11 мая 2021  08:32

Татарстанская молодежь приглашается к участию в конкурсе искусств «Город А»

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Молодежь Татарстана может подать заявку на участие в масштабной творческой встрече на конкурсе искусств «Город А». Мероприятие состоится 12–13 июня в Красногорске (Московская область). Об этом сообщает пресс-служба АНО «Детско-молодежный центр творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив «Новый город».
Желающие могут подать заявку до 12 мая. Город-победитель получит статус «АРТ-столица ЦФО 2021», а также денежный приз в размере 300 тыс. рублей.
«Город А» — это первый молодежный творческий проект РФ, в котором синтезируются различные виды искусства и творчества, в том числе спорт, графика, танец, театр и другие. Цель конкурса — выявление талантов в разных видах искусства и направлениях субкультур, проживающих в регионах России.
В 2021 году тема мероприятия — «Наука и технологии». Участники должны применить современные технологии и уникальные творческие решения при постановке театрализованного шоу-номера. Организаторы полагают, что таким образом участники смогут рассказать историю родного города на языке искусства.
За три года в конкурсе приняли участие более 40 тыс. участников из 50 городов-представителей.

творческий конкурс
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