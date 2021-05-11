Татарстанская молодежь приглашается к участию в конкурсе искусств «Город А»

Молодежь Татарстана может подать заявку на участие в масштабной творческой встрече на конкурсе искусств «Город А». Мероприятие состоится 12–13 июня в Красногорске (Московская область). Об этом сообщает пресс-служба АНО «Детско-молодежный центр творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив «Новый город».

Желающие могут подать заявку до 12 мая. Город-победитель получит статус «АРТ-столица ЦФО 2021», а также денежный приз в размере 300 тыс. рублей.

«Город А» — это первый молодежный творческий проект РФ, в котором синтезируются различные виды искусства и творчества, в том числе спорт, графика, танец, театр и другие. Цель конкурса — выявление талантов в разных видах искусства и направлениях субкультур, проживающих в регионах России.

В 2021 году тема мероприятия — «Наука и технологии». Участники должны применить современные технологии и уникальные творческие решения при постановке театрализованного шоу-номера. Организаторы полагают, что таким образом участники смогут рассказать историю родного города на языке искусства.

За три года в конкурсе приняли участие более 40 тыс. участников из 50 городов-представителей.