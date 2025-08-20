Татарстанская молодежь представит культурное наследие республики на форуме «Волга-Янцзы»

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Делегация Татарстана из 11 человек отправилась в Китай для участия в X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы», который пройдет с 20 по 26 августа в городе центрального подчинения Чунцин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

В мероприятии примут участие 300 студентов – по 150 представителей от России и Китая, среди них и делегация из Татарстана.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков отметил, что форум проводится в рамках сотрудничества между Приволжским федеральным округом и провинциями верхнего и среднего течения Янцзы. По его словам, традиция чередовать проведение форума между Россией и Китаем позволяет выстраивать устойчивое и равноправное взаимодействие.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова была сформирована региональная делегация, которая представит республику на международной площадке. Основной задачей форума, пояснил министр, является укрепление двусторонних связей, развитие молодежной дипломатии, а также создание базы для совместных культурных, образовательных и инновационных проектов.

Молодежь Татарстана представит культурное наследие республики и примет участие в круглом столе по обмену опытом в сфере молодежной политики. Программа форума предусматривает работу интерактивных площадок, мастер-классы, образовательные занятия и экскурсии. Центральными событиями станут «День России» и «День Китая», где делегации презентуют свои регионы и традиции, а также наладят новые деловые и дружеские связи.

Форум проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.