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Общество 1 февраля 2024 13:46

Татарстанская митрополия передала пациентам при ИК-2 благотворительную помощь

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Пациентам больницы для осужденных при ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан передали благотворительную помощь от Татарстанской митрополии.

Председатель отдела по тюремному служению Казанской епархии, член Общественного совета при УФСИН России по Республике Татарстан иерей Евгений Гаврилкин в рамках благотворительной акции «15 лет – 15 добрых дел» передал пациентам больницы для осужденных при ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан фрукты.

1 февраля исполняется 15 лет интронизации святейшего патриарха Кирилла. Именно в связи с этим в Казанской епархии проходит акция «15 лет – 15 добрых дел».

Стоит отметить, что Епархиальный отдел по тюремному служению Татарстанской митрополии регулярно оказывает гуманитарную помощь осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях республики.

#митрополия
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