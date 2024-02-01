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Татарстанская митрополия передала пациентам при ИК-2 благотворительную помощь
Пациентам больницы для осужденных при ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан передали благотворительную помощь от Татарстанской митрополии.
Председатель отдела по тюремному служению Казанской епархии, член Общественного совета при УФСИН России по Республике Татарстан иерей Евгений Гаврилкин в рамках благотворительной акции «15 лет – 15 добрых дел» передал пациентам больницы для осужденных при ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан фрукты.
1 февраля исполняется 15 лет интронизации святейшего патриарха Кирилла. Именно в связи с этим в Казанской епархии проходит акция «15 лет – 15 добрых дел».
Стоит отметить, что Епархиальный отдел по тюремному служению Татарстанской митрополии регулярно оказывает гуманитарную помощь осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях республики.
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