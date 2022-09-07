Татарстанская митрополия отправила 5 тонн гуманитарного груза для жителей ЛДНР

Добровольцы епархиальной службы помощи нуждающимся «Милосердие – Казань» отправили 5 тонн гуманитарного груза в центр помощи вынужденным переселенцам из ЛДНР в Ростове-на-Дону. Сбор средств и продовольствия начался по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла после просьбы митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

Предметы первой необходимости собирали в течение двух месяцев, в сборе помогали отдел церковной благотворительности и соцслужения Казанской епархии, епархиальная служба помощи «Милосердие – Казань», а также приходы Казанской, Альметьевской и Чистопольской епархий.

Отдельную благодарность руководитель службы помощи нуждающимся Ольга Варганова выражает «Православному дому трудолюбия», который оказал помощь в отправке груза.

В пресс-службе Татарстанской митрополии напоминают, что «Милосердие – Казань» также оказывало адресную помощь переселенцам: добровольцы передавали нуждающимся предметы первой необходимости, покупали билеты для желающих вернуться или эвакуировать родственников, а также вручали сертификаты на приобретение товаров для школьников.