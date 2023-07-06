Татарстанская медиагруппа «РИМ» — второй оператор наружной рекламы России

Фото от ООО УК «РИМ-ЦЕНТР»

Медиагруппа «РИМ» стала вторым оператором наружной рекламы в России, подтвердив беспрецедентное лидерство в регионах страны. Компания представлена в 117 городах и имеет больше всего конструкций в регионах — в управлении находятся 23,3 тыс. рекламных поверхностей. Более 90 компаний — операторов наружной рекламы от Владивостока до Калининграда — стали партнерами медиагруппы.

Долгое время медиагруппа «РИМ» входила в топ-3 операторов наружной рекламы России. После сделки о слиянии двух первых компаний «РИМ» стал вторым оператором наружной рекламы в стране.

«Планы медиагруппы нацелены на лидерство. Мы понимаем, что второй игрок должен стараться больше, чем первый, давать лучшие условия и лучший сервис клиентам. Над этим мы работаем сейчас, будем и дальше. Компания продолжит расширять географию присутствия, искать новые точки роста, а также предлагать лучшие партнерские условия, чтобы наружная реклама предоставляла больше возможностей для заказчиков», — подчеркнул СЕО медиагруппы «РИМ» Илья Фомин.

На сегодняшний день в медиагруппе представлено десять бизнес-направлений, которые занимаются управлением конструкциями, закупкой инвентаря, продвижением в интернете, разработкой креативных концепций, размещением на ТВ и радио и другими задачами в рекламе. «РИМ» внедряет собственную инновационную онлайн-платформу Prodigital.ru. Этот инструмент дает возможность любому пользователю запустить цифровую наружную рекламу в 42 городах России. Общий штат сотрудников — около 300 человек.

Медиагруппа способствует развитию отрасли. По ее инициативе был создан Союз операторов наружной рекламы, объединивший игроков рынка из 56 регионов. Кроме того, компания активно занимается благотворительностью. Ежегодно проводятся социальные акции, оказывается поддержка благотворительным фондам, проводятся благотворительные концерты, на постоянной основе организован сбор и отправка гуманитарных грузов в новые регионы РФ.

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