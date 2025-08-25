Татарстанская короткометражка «Танкист» стала победитем международного кинофестиваля

Художественный фильм «Танкист», снятый казанской кинокомпанией «Вечный Огонь», признан лучшим игровым фильмом Международного молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино».

Церемония награждения прошла в субботу, 23 августа, на территории киностудии «Ленфильм». Награду вручили режиссеру картины Елизавете Киселевой.

Проект приурочен к 80-летию Победы, а его сценарий написан по мотивам стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста». Главные роли в картине сыграли Дмитрий Смирнов и Андрей Еналеев.

Съемки фильма проходили весной в Рыбно-Слободском и Высокогорском районах Татарстана. Кроме профессиональных актеров в фильме сыграли также воспитанники Казанского суворовского военного училища.

«Для нас очень важна эта награда! Лучший фильм на главном военно-историческом фестивале страны – это не просто красивый диплом. Это признание, это подтверждение того, что мы здесь, в Татарстане, можем с нуля создавать кино по-настоящему высокого уровня, интересное, зрелищное, качественное и профессиональное. Вся команда, работавшая над картиной, кроме Дмитрия Смирнова, исполнителя роли Танкиста, – наши казанские ребята, от сценаристов и пиротехников до каскадеров и композитора. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в работе над картиной, – это наша общая победа!» – прокомментировал награждение генеральный продюсер картины, основатель кинокомпании «Вечный Огонь» Роман Королев.

Фото предоставлено киностудией Казанского Суворовского военного училища

Сейчас «Танкист» проходит процедуру получения прокатного удостоверения в Министерстве культуры РФ. Выход картины на большой экран ожидается осенью этого года.

Международный молодежный кинофестиваль «Перерыв на кино» учрежден в 2014 году. Это единственный на постсоветском пространстве конкурс работ молодых режиссеров, полностью посвященный тематике Великой Отечественной войны. Фестиваль учрежден фондом «Мост поколений» и проводится при поддержке Фонда президентских грантов.