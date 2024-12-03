Татарстанская компания запустит проект по вторичной переработке пластика

Компания «ЛМР Пласт» планирует запустить проект по вторичной переработке пластика с годовой мощностью на первоначальном этапе 7 тыс. тонн в год. По информации Минпромторга РТ, она будет выпускать мусорные пакеты, сельскохозяйственную пленку, пластиковые поддоны, ящики, тару и прочие изделия.

Помимо переработки, предприятие также намерено расширить производство пластиковых изделий высокого качества для дома и сада.

«Татарстан – центр химии и нефтехимии страны. В республике производится треть российского полиэтилена, свыше 40% каучуков, более половины всех грузовых автошин в стране. Развивается отрасль переработки полимеров», – отметил замминистра промышленности и торговли Татарстана Дмитрий Гуськов, поздравляя компанию с юбилеем.

Он подчеркнул вклад «ЛМР Пласт» в развитие отрасли и добавил, что компания осваивает и внедряет современные технологии производства пластиковых изделий. Это обеспечивает конкурентоспособность ее продукции на рынке.