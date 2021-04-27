Татарстанская компания «Ядран» планирует модернизировать сеть аэропортов Киргизии

Группа компаний «Ядран» из Татарстана планирует инвестировать средства в модернизацию сети аэропортов Киргизии «МАМ», состоящей из 13 аэровокзалов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе группы компаний.

«Мы приняли приглашение участвовать в инвестиционной программе Республики Кыргызстан по оптимизации и развитию сети аэропортов „МАМ”. Сеть включает 13 аэропортов в республике. Учитывая наш международный опыт по аэрологистике и поставкам топлива, была организована встреча представителей ”Ядран” и Международного аэропорта ”Манас”», — пояснили в пресс-службе.

В аэропорту «Манас» татарстанская компания планирует организовать узловой хаб, а также построить техцентр по ремонту и обслуживанию воздушных судов. Это позволит решить проблему дозаправки грузовых самолетов, отметили в группе компаний.

По оценкам фирмы «Ядран», благодаря появлению новых транзитных рейсов и допуску к приему современных авиалайнеров увеличится пассажиропоток бишкекского аэропорта. Одновременно будут изменены технологии аэропортового обслуживания. Это связано с тем, что к аэровокзальным комплексам международных аэропортов предъявляются специальные требования.

На данный момент сумма затрат на модернизацию воздушной гавани еще не определена. В ближайшее время специалисты компании «Ядран» проведут обширный анализ текущей деятельности для определения величины инвестиционных вложений.